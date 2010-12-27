В Колпино разгромили памятник жертвам радиационных катастроф

Две плиты сорвали с постамента и повалили на землю.

Жители Колпино сообщили в сети об акте вандализма, который произошел в сквере на улице Коммуны. По словам местных жителей, неизвестные сорвали с постамента жертвам радиационных катастроф две плиты и повалили их на землю. Фото сваленных плит опубликованы "ВКонтакте".

Памятные плиты появились в сквере больше 10 лет назад. Их установило общество ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящий момент памятник не числится ни на чьем балансе, поэтому восстановить его будет проблематично. В администрации рассказали, что денег на работы нет ни в районном, ни в муниципальном бюджете. Однако чиновники пообещали взыскать дополнительные средства из внебюджетных источников.

Ранее мы писали, что "сердце" Мурино вновь вернулось на свое место.

Фото: ВКонтакте / Колпинский район (Колпино, Санкт-Петербург)