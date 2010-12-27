Пушкинская администрация снесла детскую площадку, установленную местными

Чиновники и не помогли жителям поставить площадку, и не разрешили ставить самостоятельно.

В городе Пушкин на улице Архитектора Данини, 7, детская площадка превратилась в руины. Испортили территорию для детского досуга не местные вандалы, а чиновники. На это пожаловались горожане в соцсетях.

Как пишут жители Пушкина, детскую площадку здесь установили сами местные на собственные деньги: местную администрацию многократно просили помочь, но ответное бездействие подтолкнуло горожан к самостоятельному решению. Крепкие красочные горки, турники и качели появлялись во дворе без вмешательства чиновников, но вчера администрация снесла площадку – объект все-таки не согласован и установлен самовольно.

Бедная пушкинская площадка пережила многое, и очередная история тоже закончилась печально. Качели и горки на этой территории установила строительная организация, как подарок, еще в 2015 году. ТСЖ так и не согласовало с администрацией дар от застройщика, а спустя четыре года решило собрать с местных деньги за подаренное. Возмущавшимся грозили превратить детский уголок в парковку. Чуть позже местные выяснили, что администрация собирается строить на том же месте новую детскую площадку

Чем закончится невеселая история – качелями или все-таки парковкой – пока неизвестно. Однако сейчас дети играют в действительно опасных обломках крепко стоявшей незаконной "опасной" площадки.

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Фото, видео: Piter.tv