ККИ закрыл кафе, магазины и салоны в нескольких районах Петербурга

Незаконно занимаемые помещения нашли по пяти адресам.

8 октября сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) приступили к освобождению самовольно занятых нарушителями нескольких нежилых помещений в разных районах города, сообщает пресс-служба ККИ. Проверку зданий комитет провел еще в августе, тогда же и выяснил, что договоры аренды в точках по пяти адресам уже истекли, но предприниматели продолжали вести свою деятельность.

Так, с первого этажа дома № 5/2А на Мытнинской улице исчезнут незаконные магазин одежды, салон красоты и точка общепита. Договор аренды здешних предпринимателей был расторгнут еще в июне, но владельцы так и не покинули здание добровольно.

Дом №15/1В на Купчинской освобождают от ресторана. Заведение проработало с расторгнутым договором аренды три года.

На улице Коллонтай, 9А сотрудники ККИ обнаружили нелегальный продуктовый магазин, его договор истек в прошлом году. Помещение площадью более 80 квадратных метров также освобождают от самовольников. Вторую незаконную торговую точку нашли по адресу Большой проспект П.С., №28/1А. Магазин также работал с расторгнутым договором.

Помимо крупных помещений, которые ККИ отвоевал у нелегалов обратно, сотрудники комитета зафиксировали незаконно разросшуюся площадь арендованного помещения в 78 доме по улице Бухарестской. Территорию увеличили на 15 квадратных метров, где приютилась нелегальная обувная мастерская.

Ранее Смольный снес мебельный склад на Октябрьской набережной.

Фото: пресс-служба ККИ