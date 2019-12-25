В петербургском метрополитене рассказали о продлении проездных для льготников

Речь идет об определенных категориях граждан.

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали о том, как можно будет продлить выданные ранее проездные билеты для льготных категорий граждан и тех, кто принимал непосредственное участие для борьбы с COVID-19.

Для активации проездного необходимо предъявить его в устройство проверки и пополнения проездных билетов или в автомат по продаже и пополнению проездных.

К льготной категории относятся ветераны боевых действий и почетные доноры России. Им начали выдывать безденежные проездные билеты с 27 апреля. Кроме того, в категорию включены почетные доноры СССР. Их возраст должен не превышать 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Граждане, непосредственно принимающие участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, ранее получили проездные в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитете по социальной политике Петербурга и комитете по здравоохранению.

Ранее стало известно, что петербургское метро не будет работать круглосуточно на майских праздниках.

Фото: Piter.TV