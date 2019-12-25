Петербургское метро не будет работать круглосуточно на майских праздниках

Станции закроются на вход и выход в 23.00 по действующему графику.

Петербургская подземка не станет менять режим работы на майских праздниках: в ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая в метро не введут круглосуточные поездки. Как сообщили в пресс-службе метрополитена 28 апреля, городской комитет по транспорту распорядился в эти дни закрыть метро по действующему графику.

В период самоизоляции подземка работает иначе, по графику выходного дня, поэтому и в майские выходные закроется на вход и выход в 23.00. Вестибюли некоторых станций по-прежнему будут закрыты в соответствии с расписанием. Точный перечень таких станций можно найти на официальном сайте метро.

Напомним, что согласно календарю, "красными" выходными днями для россиян станут 1-5 мая и 9-11 мая. 6, 7 и 8 мая – трехдневный перерыв на работу.

Ранее в метро Петербурга прокомментировали возможность установки санитайзеров.

Фото: Piter.TV; скрин официального сайта метрополитена