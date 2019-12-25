В метро Петербурга прокомментировали возможность установки санитайзеров

В московской подземке уже установили 20 автоматических диспансеров с антисептиком.

В петербургском метрополитене прокомментировали возможность установки автоматических диспансеров с антисептиком. Представители подземки Северной столицы заявили, что новых мер по профилактике коронавируса, в том числе установки санитайзеров, не планируется. Об этом пишет 78.ru.

В то же время, сегодня стало известно об установке диспансеров в московском метро. В столичной подземке появились 20 санитайзеров, к завтрашнему дню их будет больше 100.

В петербургском метро заявили, что отличаются от московской подземки. Представители метрополитена отметили, что все, что делают в Москве, трудно применить в Петербурге. На что-то нужны деньги, инициатив недостаточно.

Ранее мы рассказывали, чем можно заменить антисептик для рук.

Фото: Piter.TV