В петербургском метро проверяют все "заминированные" станции

Обход по вестибюлям и платформам в подземке почти завершился

Станции петербургского метрополитена 19 декабря также подверглись массовой проверке из-за анонимных сообщений о минировании. Утром эвакуироваться начали районные суды и вузы.

В тексте письма указано, что "бомбы" могут искать на станциях от "Политехнической" до "Фрунзенской" по алфавиту. В пресс-службе подземки Piter.TV сообщили, что проверка вестибюлей и платформ всех перечисленных станций длится с 10 утра и на данный момент почти завершена. О найденных опасных предметах информации не поступало.

Ранее мы рассказывали, что минеры захватывают станции петербургского метро по алфавиту.

Фото: Piter.TV