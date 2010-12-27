"С добрым утром": в Петербурге снова эвакуируются суды и вузы

В город пришел 16-й день "минирований".

Утро 19 декабря в районных судах Петербурга пошло по стандартному сценарию: учреждения снова начали эвакуироваться. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Прерывали работу или только приняли эстафету Приморский, Сестрорецкий, Красногвардейский, Дзержинский, Василеостровский, Ленинский и Колпинский районные суды. Некоторые из них уже вернулись к работе после отточенных быстрых проверок служб.

В Петербург пришел уже 16-й день эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. На этот раз минеры , приславшие письмо с электронного адреса "винтовка это праздник", предупредили, что на выход пойдут не только суды, но и ряд университетов. Занятия прервутся сегодня в 13-ти учебных учреждениях.

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Фото: Piter.TV