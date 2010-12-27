В результате шторма повалено 41 дерево, зафиксировано 16 случаев повреждения кровли домов и 10 случаев падения рекламных стендов и строительных лесов.

В четверг, 19 декабря, петербургские спасатели доложили Беглову о последствиях шторма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в минувшую среду на Петербург обрушился шторм. Из-за сильных порывов ветра спасатели закрыли все парки и скверы. Кроме того, в Северной столице также были закрыты затворы дамбы. Максимальный уровень воды составил 217 сантиментов.

Спасатели зафиксировали падение около 40 деревьев, 16 случаев повреждения кровли домов и 10 случаев падения рекламных стендов и строительных лесов.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Петербурга пострадали от штормового ветра. Первые последствия.

Фото:Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб