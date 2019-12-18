Жители Петербурга пострадали от штормового ветра. Первые последствия

В четверг, 19 декабря, ветер усилится до 28 м/c.

Вечером 18 декабря в Петербурге началось ухудшение погоды. Последствия штормового ветра не заставили себя долго ждать.

Петербуржцы сообщили в 21 час о том, что на улице Решетникова дерево рухнуло на легковые автомобили, пострадало сразу же несколько машин, рассказали в Telegrem-канале "Мегаполис". Во избежание таких ситуаций комитет по благоустройству Петербурга рекомендует не оставлять свои авто под деревьями.

Кроме того, стихия раскидала водоналивные барьеры по Ленинскому проспекту. "Беспорядок" заметили у дома №95. Это могло создать помеху для движения транспорта.

На сильный ветер также жалуются жители Ленобласти.

В поселке Сиверский дерево упало на дом 12 на улице Дружносельской.

"Ужасные последствия,сколько ещё при ветре будут падать деревья. Администрация, примите меры", - написал один из пользователей.

В Кировском районе Ленобласти на Набережной улице, 1 и вовсе пропало освещение. Жители связали это с сильным ветром. Комментаторы также сообщили о "тьме" на Пионерской улице, Новой, Ладожской и других.

К штормовому ветру также должен прибавиться сильный дождь, в городе возможны локальные подтопления.

Видео: vk.com/club76540552

Фото: "Мегаполис"/Telegram , "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", vk.com/siverskiy_net, vk.com/gorod_47