"Водоканал" готовится к возможным подтоплениям в Петербурге из-за сильных дождей

Для того, чтобы вода ушла в канализацию, нужно около получаса.

Из-за сильных осадков в ночь с 18 на 19 декабря в Петербурге возможны локальные подтопления, сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

В пресс-службе попросили обратить внимание на то, что во время ливней вода не может сразу же уйти в канализацию, на это требуется около 20-30 минут, из-за чего образуются подтопления.

В "Водоканале" уже начали готовиться к ухудшающимся погодным условиям. На "проблемной" Парашютной улице установили мобильную насосную станцию. Кроме того, организовали мониторинг в местах возможного подтопления в Пушкине, Красном селе и Ломоносове. На улицах Петербурга за ситуацией круглосуточно будут следить аварийные бригады.

Напомним, в Петербурге 19 декабря ожидается усиление ветра порывами до 25-28 м/с, а также сильные дожди.

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