В Петербурге 19 декабря ожидается усиление ветра порывами до 25-28 м/с

Спасатели напомнили меры предосторожности при сильном ветре.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 19 декабря в Северной столице ожидаются усиление западного, северо-западного ветра порывами до 25-28 м/с.

Спасатели напомнили меры предосторожности при сильном ветре. Нужно убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж или хотя бы вдали от деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, сухие деревья.

Температура воздуха в Петербурге 18 декабря может обновить рекорд 1956 года.

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