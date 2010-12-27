В Петербурге закрыли парки и сады на время непогоды

В Северной столице ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 м/с.

Петербургские сады и скверы закрыли для посетителей в 17:00 18 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Речь идет о Никольском саде, Таврическом саде, саде Сан-Галли, сквере Старовойтовой, Овсянниковском саде, Екатерининском сквере, сквере у Казанского собора и Лопухинском саде. Их откроют только после отмены штормового предупреждения.

Комитет по благоустройству рекомендует не посещать парки, сады и скверы, а также не парковать машины под деревьями.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Петербурге будет бушевать сильный ветер, порывы достигнут 25-28 м/с. Власти Северной столицы приняли решение закрыть дамбу, несмотря на то, что на данный момент уровень воды остается некритичным.

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