В Петербурге закрыли дамбу

Дамбу решили закрыть даже несмотря на то, что уровень воды остается некритичным.

В Петербурге решили закрыть створки дамбы, эту процедуру начали около в пятом часу вечера 18 декабря. На это потребуется около часа. Об этом сообщили сотрудники Комплекса защитных сооружений.

Дамбу решили закрыть даже несмотря на то, что уровень воды остается некритичным.

Напомним, в городе объявлено штормовое предупреждение, в прибрежных районах порывы ветра могут достигать 24 м/с. Также в городе продолжает идти дождь, синоптики ожидают четверть месячной нормы осадков.

В Петербурге 19 декабря ожидается усиление ветра порывами до 25-28 м/с.

Фото: Википедия