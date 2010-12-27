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В Петербурге закрыли дамбу
Сегодня, 17:20
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nastya960

В Петербурге закрыли дамбу

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Дамбу решили закрыть даже несмотря на то, что уровень воды остается некритичным.

В Петербурге решили закрыть створки дамбы, эту процедуру начали около в пятом часу вечера 18 декабря. На это потребуется около часа. Об этом сообщили сотрудники Комплекса защитных сооружений.

Дамбу решили закрыть даже несмотря на то, что уровень воды остается некритичным.

Напомним, в городе объявлено штормовое предупреждение, в прибрежных районах порывы ветра могут достигать 24 м/с. Также в городе продолжает идти дождь, синоптики ожидают четверть месячной нормы осадков.

В Петербурге 19 декабря ожидается усиление ветра порывами до 25-28 м/с.

Фото: Википедия

Теги: дамба, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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