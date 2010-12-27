В Петербурге 18 декабря ожидаются усиление ветра и дожди

В конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщило об усилении ветра 18 декабря.

В ночь на 18 декабря в городе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Днём ожидаются осадки в виде дождя, местами сильные. Ветер ночью южный, юго-восточный 6-11 м/с, днем южный, юго-западный 8-13 м/с, во второй половине дня местами порывы до 15-20 м/с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, с 09:00 18 декабря все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС будут приведены в режим функционирования "повышенная готовность".

Фото: Piter.TV