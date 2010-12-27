Минеры захватывают станции петербургского метро по алфавиту

При этом анонимы делают в своих перечнях ошибки.

Утром Piter.TV писал о том, что в Петербурге началась десятая волна минирований. Первыми на улицу по традиции вышли сотрудники и посетители районных судов города, далее посыпались сообщения об эвакуациях школ, станций метро и торговых центров.

В объединенной пресс-службе судов города показали фотографию письма, отправленного анонимными минерами. В них злоумышленники перечисляют станции метро, которые якобы подвергнутся минированиям сегодня. Примечательно, что неизвестные выбирают объекты по алфавиту: в письме Приморскому районному суду выписаны станции, названия которых начинаются на буквы П, Р и С, от Парнаса до Спортивной. В электронном сообщении Смольнинскому суду перечислили станции от А до К, от Автово до Крестовского острова.

Заметно, что во втором списке анонимы сделали ошибку: в перечень попала станция "Дыбенко", которая на самом деле называется "Улицей Дыбенко", и "Александра Невского", официально именующейся "Площадью Александра Невского". Обе точки должны были оказаться в другом листе. Кроме того, в списке от А до К нет относительно новой "Дунайской" , а среди станций от П до С не оказалось недавно открывшегося "Проспекта Славы".

Фото: объединенная пресс-служба судов города