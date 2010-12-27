В Петербурге снова эвакуируют суды

В Петербурге настал одиннадцатый день минирований. Электронные письма пришли в суды и метрополитен. На данный момент Приморский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Октябрьский и Смольнинский суды. Петродворцовый суд уже вернулся к работе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Помимо судов эвакуации могут добраться до станций метрополитена, название которых начинаются на А-С.
Сегодня анонимы снова не выставляли никаких условий, а просто сообщили о минированиях.
Ранее эксперт сравнил волну анонимных минирований с притчей о мальчике и волках.
Фото: объединённая пресс-служба городских судов
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