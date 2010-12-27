В петербургском метро прокомментировали увольнение протестовавших сотрудников

Предприятие руководствовалось рекомендациями силовых структур.

Недавно стало известно о том, что в петербургской подземке вынудили уволиться нескольких работников. Как выяснилось, причиной тому были запланированные или случайные участия уволенных в акциях протеста и, как следствие, появление имен пикетчиков в списках Центра противодействия экстремизму.

Piter.TV узнал у пресс-службы метрополитена, как само руководство отнеслось к этой ситуации.

По словам пресс-секретаря Юлии Шавель, предприятие не выступало инициатором увольнения сотрудников. Метрополитен руководствовался рекомендациями, полученными от силовых структур.

Все сотрудники подземки проходят обязательную проверку МВД при приеме на работу, весь многотысячный коллектив. Если приходит результат от МВД, что человек имеет ограничения к работе в зоне транспортной безопасности, то мы не можем взять такого человека на работу. – сказали в пресс-службе.

В метро пояснили, что те, кто уже являются сотрудниками, но проходят аттестации для работы в отделе транспортной безопасности, также проходят проверку в силовых структурах. По троим таким работникам, о которых и шла речь, пришел отказ, поэтому они не смогли оставаться в метро. В причинах увольнения мужчины решили самостоятельно разобраться в МВД, и в настоящее время уже восстановились на прежние должности.

Ранее в метрополитене Петербурга опровергли миф о секретных бункерах.

Фото: Piter.TV