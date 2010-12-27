В метрополитене Петербурга опровергли миф о секретных бункерах

В случае чрезвычайной ситуации метрополитен может служить укрытием для горожан.

Пресс-служба петербургского метрополитена развеяла миф о том, что под каждой старой станцией есть секретный бункер. При этом метро является одним из самых безопасных городских убежищ.

Как рассказали в пресс-службе подземки, в случае угрозы для населения участки метрополитена превращаются в автономные убежища. В них есть электричество, вентиляция, вода и канализация.

Метрополитен может спасти горожан как от техногенной катастофы, в случае объявления сигнала "воздушная тревога" или же при наводнении. На станциях есть гермозатворы - большие ворота, - которые не пустят воду в тоннель.

Кроме того, на каждой станции есть защитные костюмы, средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также приборы радиационной и химической разведки. Для того, чтобы знат порядок действий при ЧС, все сотрудники проходят обучение по гражданской обороне.

Ранее Piter.TV рассказал о том, почему машинисты объявляют станции сами.

Фото: кадр из видео Provodnik official / YouTube