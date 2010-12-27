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В метрополитене Петербурга опровергли миф о секретных бункерах
Сегодня, 18:17
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nadezhda_sib

В метрополитене Петербурга опровергли миф о секретных бункерах

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В случае чрезвычайной ситуации метрополитен может служить укрытием для горожан.

Пресс-служба петербургского метрополитена развеяла миф о том, что под каждой старой станцией есть секретный бункер. При этом метро является одним из самых безопасных городских убежищ. 

Как рассказали в пресс-службе подземки, в случае угрозы для населения участки метрополитена превращаются в автономные убежища. В них есть электричество, вентиляция, вода и канализация. 

Метрополитен может спасти горожан как от техногенной катастофы, в случае объявления сигнала "воздушная тревога" или же при наводнении. На станциях есть гермозатворы - большие ворота, - которые не пустят воду в тоннель. 

Кроме того, на каждой станции есть защитные костюмы, средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также приборы радиационной и химической разведки. Для того, чтобы знат порядок действий при ЧС, все сотрудники проходят обучение по гражданской обороне. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, почему машинисты объявляют станции сами. 

Фото: кадр из видео Provodnik official / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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