"Фонтанка": сотрудников петербургского метро уволили из-за участия в акциях протеста

Загвоздка оказалась в неизученных досконально списках Центра "Э".

Троих работников петербургской подземки вынудили уволиться из-за участия в протестных акциях. Об этом узнала "Фонтанка".

Как сообщается, к декабрю служба транспортной безопасности метро потеряла восемь человек, ушедших с формулировкой "по собственному желанию" в заявлениях. Накануне предприятие запрашивало у районного МВД информацию по своим сотрудникам о возможности работать в пунктах, связанных с транспортной безопасностью. Восемь граждан значились на соответствующем учете в Центре по противодействию экстремизму.

Один из уволенных метрополитеновцев, проработавший в подземке 10 лет, выяснил, что оказался в списке Центра "Э" за задержание на несанкционированном антикоррупционном митинге в июне позапрошлого года. Там, по словам мужчины, его случайно увели в автозак вместе с несколькими зеваками, составили два протокола, которые ему не удалось оспорить в судах, и назначили штраф. Штраф мужчина оплатил, но в учете МВД сотрудник метро остался, что и повлекло за собой его недопуск к работам в отделе транспортной безопасности подземки.

Второй собеседник СМИ отметил, что мог оказаться в неприятном списке только за одиночный пикет против пенсионной реформы. Осенью 2018 года полицейский проверил документы пикетчика и потребовал убрать плакат, после чего одиночная акция закончилась. Третий сотрудник метро попал в похожую ситуацию, только из-за пикета в поддержку обманутых дольщиков.

Отмечается, что наличие гражданина в базе Центра "Э" не может быть причиной запрета само по себе, а отлучить от работы в отделах транспортной безопасности могут только причастных к экстремистской и террористической деятельности со сведениями о намерениях таких сотрудников использовать свое служебное положение в незаконных целях. Поэтому сотрудники подземки решили добиваться справедливости и смогли встретиться с замначальника районного УМВД. Полицейский разобрался в деле, что позволило метрополитеновцам вернуться на работу. Двое других уволенных сотрудников собираются судиться, об оставшихся троих ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что петербургский метрополитен получил все зеленые поезда проекта "НеВа".

Фото: Piter.TV