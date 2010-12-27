В петербургском метро рассказали про сходства двух столичных подземок

Что общего у петербургского и московского метро?

Сегодня, 30 октября, петербургский метрополитен поделился новым интересным фактом о подземке, а точнее – о двух сразу. Пресс-служба метро рассказала, что общего между московским и петербургским метрополитеном.

В первую очередь, у столичных подземных коллег 14 станций с одинаковым названием. Среди них "Спортивная", "Маяковская", "Международная", "Балтийская", "Достоевская", "Пушкинская", "Академическая" и другие.

Также подземки объединяет транспортная карта "Подорожник – Тройка". Для Северной столицы слияние электронных билетов двух городов было первым опытом, разработка и тестирование удобного проездного шла больше года. Теперь "подорожник с лошадками" одинаково хорошо и без сбоев работает в каждом городе. Купить такую карту можно в кассах на любой станции каждой подземки.

Кстати, недавно сотрудники метро рассказали, для чего на ступенях эскалатора желтые кромки.

Фото: Piter.TV