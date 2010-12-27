В метро рассказали, для чего на ступенях эскалатора желтые кромки

Иначе эти кромки называются ограничительными полосами.

Желтые или белые кромки на ступенях эскалатора в метро созданы далеко не для украшения. Ограничительные полосы, как на самом деле именуются цветные кромки, нужны для предотвращения трения между обувью пассажиров и поверхностью фартука (неподвижный элемент балюстрады) эскалатора, рассказала пресс-служба подземки.

Согласно правилам, такие полосы должны быть яркими и заметными. Их делают желтыми, белыми или красными в зависимости от цвета самих ступеней на разных типах эскалаторах. Старый темно-коричневый настил сочетается с белыми кромками, темно-серый – с красными или оранжевыми, современный серебристый – с желтыми полосами.

Ограничительные полосы не так эффективны сами по себе, поэтому работают в тандеме с щетками безопасности, которые препятствуют соприкосновению обуви горожан с неподвижным фартуком. Щетки не позволяют ноге попасть в зазор между движущимися ступенями и недвижным элементом баллюстрады.

Ранее в петербургском метрополитене рассказали о разных типах станций подземки.

Фото: Piter.TV