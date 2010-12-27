В метрополитене Петербурга рассказали о разных типах станций подземки

Всего в городе существует 9 типов станций метро.

В среду, 23 октября, стало известно о том, что в метрополитене Петербурга насчитывается 9 типов подземки. Об этом сообщается на официальной странице ГУП "Петербургский метрополитен".

Специалисты отметили, что в Северная столица, пожалуй, единственный город, где представлен весь спектр типов станций. Так, в городе есть пилонная, колонная, трёхпролетная, с боковыми платформами, наземная с боковыми платформами, односводчатая, односводчатая двухъярусная, закрытого типа без боковых платформ и закрытого типа с боковыми платформами.

В Метрополитене Петербурга заявили, что больше всего они гордятся "Спортивной". Как оказалось, у этой станции нет аналогов в мире. Её отличие в том, что она является двухъярусной и односводчатой.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские ученыe обнаружили природные ГМО растения.

Фото:Piter.TV