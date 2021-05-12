Вице-губернатор отметил, что что артистам не обязательно перемещаться в спальные районы города для своих выступлений.

В петербургском метро могут разрешить выступать уличным музыкантам. С такой идеей выступил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в беседе с газетой "Петербургский дневник" 12 мая.

Вице-губернатор отметил, что этой инициативой можно заняться после проработки закона о судьбе уличных музыкантов. Однако сам Пиотровский сообщил, что не до конца уверен в большой потребности музыкантов выступать в "подземке".

В настоящий момент, как считает Борис Пиотровский, нужно заняться двумя вещами – не заниматься ограничением деятельности уличных музыкантов и одновременно соблюсти права петербуржцев на спокойный отдых.

Вице-губернатор отметил, что что артистам не обязательно перемещаться в спальные районы города для своих выступлений.

Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок прокомментировал предложение брать налоги с уличных музыкантов, которое прозвучало 16 апреля на заседании комитета по законодательству. Парламентарий подчеркнул, что оно не нашло поддержки у участником заседания и потому не вошло в список магистральных направлений.

Участники комиссии определили очертания законопроекта. Для музыкантов планируют создать интернет-портал, где они смогут в упрощенном порядке направить уведомление о желании выступать на улице. Будет определен список мест, где музыкантам будет выступать запрещено, а также разрешенный уровень шума звукоусиливающих устройств. Кроме того, в список разрешенных войдут не все музыкальные инструменты.

Фото: Piter.tv