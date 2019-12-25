В петербургском Политехе разработали экологичные фильтры для очистки ливневок

В настоящее время их уже установили на территории СПбПУ.

В Петербургском политехническом университете Петра Великого разработали экологичные фильтры для очистки ливневок. Об этом заявила и.о. директора Инженерно-строительного института СПбПУ Галина Козинец.

В СПбПУ создается отдельная лаборатория, в которой мы будем заниматься такими разработками Галина Козинец.

В настоящий момент фильтры установлены на территории учебного заведения. Также СПбПУ ведет переговоры с рядом организаций об установке фильтров вдоль автомобильных дорог и на гидроэлектростанциях.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработали первую отечественную тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса.

Фото: Piter.TV