В петербургском Политехе разработали экологичные фильтры для очистки ливневок

В Петербургском политехническом университете Петра Великого разработали экологичные фильтры для очистки ливневок. Об этом заявила и.о. директора Инженерно-строительного института СПбПУ Галина Козинец.
В СПбПУ создается отдельная лаборатория, в которой мы будем заниматься такими разработками
Галина Козинец.
В настоящий момент фильтры установлены на территории учебного заведения. Также СПбПУ ведет переговоры с рядом организаций об установке фильтров вдоль автомобильных дорог и на гидроэлектростанциях.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработали первую отечественную тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса.
Фото: Piter.TV
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