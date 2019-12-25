В Петербурге разработали первую отечественную тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса

Новшество позволит наблюдать за изменениями генома вируса, поскольку он постоянно мутирует.

Петербургская компания Parseq Lab вместе с ФГБУ "НИИ гриппа им А.А. Смородинцева" Минздрава России представила свою инновационную разработку. Организация разработала первую в стране тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса SARS-Cov-2. Секвенированием называются методы, позволяющие установить последовательность нуклеотидов в молекуле. Об этом рассказали в самой компании.

Известно, что новинка позволит наблюдать за изменениями генома вируса, поскольку он постоянно мутирует, и реагировать на них. Изменения генома влияют на эффективность создаваемых вакцин и методы диагностики и лечения ковида. В разработку инвестировали порядка 12 млн рублей, до конца года специалисты обещают расшифровать 700 полных геномов.

Пока способом диагностики коронавируса остается метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), придуманный после расшифровки генома возбудителя методом секвенирования. Этот способ позволяет определить последовательность нуклеотидов в геноме вируса.

В России исследования геномов SARS-Cov-2 проводятся в рамках Российского консорциума по секвенированию геномов коронавируса, данные собираются из 36 регионов России и передаются в международную базу данных EpiCov GISAID. Самый популярный протокол секвенирования – зарубежный ARTIC Network, но заграничный реагент сбавляет оперативность исследований из-за долгих поставок. Кроме того, в сравнении с иностранным протоколом, российская тест-система может добиться более равномерного покрытия генома и проанализировать больше образцов..

Пик пандемии коронавируса в Петербурге ожидается в начале февраля 2021 года.

Фото: Piter.TV