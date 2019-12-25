Пик пандемии коронавируса в Петербурге ожидается в начале февраля 2021 года

Количество больных в новом пике окажется в 13,5 раз больше, чем в летнем.

Пик эпидемии коронавируса в Петербурге ожидается в начале февраля следующего года, поскольку вирус распространяется по городу слишком быстро, и предыдущие прогнозы пика сместились. Об этом рассказала "Фонтанка" со ссылкой на проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова.

Боровков заявил, что прогнозная ситуация значительно хуже ожиданий, и городской системе здравоохранения придется принять серьезный вызов. Амплитуда февральского типа, заметил Боровков составит порядка 148 тысяч больных, что в 13,5 раз больше показателя летнего пика.

На данный момент в Петербурге насчитывается свыше 54 тысяч больных коронавирусом, в городе заняты почти 11 тысяч коек. В летний период медучреждения разворачивали максимальные 13 тысяч коек.

Тем временем, в Петербурге от коронавируса скончались еще 57 человек.

Фото: Piter.TV