В Петербурге от коронавируса скончались еще 57 человек

В целом по России зафиксировано 569 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 57 новых смертей от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По смертности среди регионов России Северная столица занимает второе место. Список возглавляет Москва, где выявили еще 77 летальных случаев. На третьем Московская область с 33-мя смертями.

В целом по России за указанный период времени умерли 569 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 42 176 жертв КОВИД. Из больниц по выздоровлению выписали 1 888 752 человек.

Ранее туристов попросили не приезжать в Петербург на Новый год.

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