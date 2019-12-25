Туристов попросили не приезжать в Петербург на Новый год

В период новогодних праздников будут закрыты кафе и рестораны, запрещены посещения музеев, театров и концертов.

Власти Петербурга намерено снижают туристическую привлекательность города и призывают туристов не приезжать в этот период времени. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Евгений Елин.

"Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году", - отметил чиновник.

Елин призвал людей в первую очередь заботиться о своем здоровье, здоровье близких и жителей Северной столицы. Он отметил, что в период новогодних праздников в городе будут закрыты кафе и рестораны, запрещены посещения музеев, театров и концертов. В частности, работать не будут Русский музей и Эрмитаж. С полным списком ограничений можно ознакомиться по ссылке.

С начала пандемии коронавирусом в Петербурге заразились 133 288 человек. Из больниц по выздоровлению выписали 75 064 горожан, скончались 5 599.

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