В России разработкой вакцины занимаются не менее четырех исследовательских коллективов.

В четверг, 19 марта, в петербургском НИИ назвали сроки появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Специалист отметил, что в России разработкой вакцины он COVID-2019 занимается не менее четырех коллективов.

"Любое производство вакцины, неважно, у нас ли в стране, или за рубежом, оценивается в два-три года", —отметил Лиознов.

Однако предполагается, что прототип вакцины будет создан за 4–6 месяцев. В данный момент, у ученых есть сразу три варианта для лекарства от коронавируса.

Напомним, что сегодня в Петербурге официально подтвердили один случай заражения COVID-2019. Об этом заявил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что ученые рассказали о пищеварительных симптомах нового коронавируса.

Фото:pixabay