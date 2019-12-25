В Петербурге официально подтвердили один случай заражения коронавирусом 

Зараженной оказалась 23-летняя горожанка, которая за границу не выезжала.

В четверг, 19 марта, в Петербурге официально подтвердили один случай заражения COVID-2019. Об этом заявил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Зараженной оказалась 23-летняя горожанка, которая за границу не выезжала. Девушка заразилась COVID-2019 в результате контакта с гостями из Швейцарии. Пациентку доставили в инфекционную больницу им. С. П. Боткина ещё 16 марта.

В настоящий момент, состояние петербурженки оценивают как удовлетворительное.

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Фото:pixabay