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В Петербурге официально подтвердили один случай заражения коронавирусом 
Сегодня, 17:38
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге официально подтвердили один случай заражения коронавирусом 

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Зараженной оказалась 23-летняя горожанка, которая за границу не выезжала.

В четверг, 19 марта, в Петербурге официально подтвердили один случай заражения COVID-2019. Об этом заявил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Зараженной оказалась 23-летняя горожанка, которая за границу не выезжала. Девушка заразилась COVID-2019 в результате контакта с гостями из Швейцарии. Пациентку доставили в инфекционную больницу им. С. П. Боткина ещё 16 марта.

В настоящий момент, состояние петербурженки оценивают как удовлетворительное.

Ранее мы сообщали о том, что ученые рассказали о пищеварительных симптомах нового коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, коронавирус, новости спб, общество
Категории: Здоровье, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Общество,

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