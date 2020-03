Половина исследуемых жаловалась на диарею или анорексию.

Ученые рассказали о пищеварительных симптомах нового коронавируса. Медики уверяют, что пищеварительное расстройство — один из главных признаков коронавируса. Об этом пишет The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Исследование основано на наблюдениях в трех больницах китайского Уханя. С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что половина из них жаловались на диарею или анорексию.

Менее распространенными симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

Выяснилось, что у пациентов с пищеварительными симптомами период между появлением первых признаков и госпитализацией дольше, чем у людей с респираторными симптомами.

Ранее случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России.