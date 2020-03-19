Ученые рассказали о пищеварительных симптомах нового коронавируса. Медики уверяют, что пищеварительное расстройство — один из главных признаков коронавируса. Об этом пишет The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.
Исследование основано на наблюдениях в трех больницах китайского Уханя. С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что половина из них жаловались на диарею или анорексию.
Менее распространенными симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.
Выяснилось, что у пациентов с пищеварительными симптомами период между появлением первых признаков и госпитализацией дольше, чем у людей с респираторными симптомами.
Ранее случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России.
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