Больше всего зараженных было выявлено в Москве — 12 человек.

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России. Как сообщает оперативный штаб, больше всего зараженных было выявлено в Москве — 12 человек.

В Московской и Свердловской областях зафиксировали по пять случаев инфицирования.

В Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях — по три случая.

По два в Тамбовской, Кировской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

По одному в Ивановской, Рязанской, Нижегородской, Новосибирской, Мурманской, Оренбургской, Тверской и Саратовской областях. А также в Якутии, Пермском крае, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге.

Ранее оперштаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа.