  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:45
112
matveyvn
Код вставки плеера

Оперштаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа

0 0

Там предлагают доверять только официальным источникам.

Оперштаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа. По словам специалистов штаба, слухи о комендантском часе не соответствуют действительности.

Заявление было сделано 19 марта.

Информация о введении комендантского часа в столице является ложной, - сказано в сообщении.

В оперштабе предлагают доверять только официальным источникам.

Накануне в соцсетях распространялись слухи, что в Москве больше 20 тысяч людей больны коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе.

Видео: YouTube / Генпрокуратура России

Теги: коронавирус, оперштаб, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии