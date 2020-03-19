Оперштаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа. По словам специалистов штаба, слухи о комендантском часе не соответствуют действительности.
Заявление было сделано 19 марта.
Информация о введении комендантского часа в столице является ложной, - сказано в сообщении.
В оперштабе предлагают доверять только официальным источникам.
Накануне в соцсетях распространялись слухи, что в Москве больше 20 тысяч людей больны коронавирусом.
Ранее мы рассказывали, что жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе.
Видео: YouTube / Генпрокуратура России
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