Там предлагают доверять только официальным источникам.

Оперштаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа. По словам специалистов штаба, слухи о комендантском часе не соответствуют действительности.

Заявление было сделано 19 марта.

Информация о введении комендантского часа в столице является ложной, - сказано в сообщении.

В оперштабе предлагают доверять только официальным источникам.

Накануне в соцсетях распространялись слухи, что в Москве больше 20 тысяч людей больны коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе.

Видео: YouTube / Генпрокуратура России