На гражданку составили административный материал.

Жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Женщина в социальных сетях написала о заболевших COVID-19 в Амурской области. Но это, по мнению полицейских, не соответствует действительности.

На гражданку составили административный материал. Вскоре его направят в суд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что граждане должны получать полную информацию по распространению коронавируса. Он отметил, что должны быть исключены поводы для пустых и вредных слухов и спекуляций.

Накануне директор Эрмитажа сравнил коронавирус с войной.