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Жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе

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На гражданку составили административный материал.

Жительницу Приамурья будут судить за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Женщина в социальных сетях написала о заболевших COVID-19 в Амурской области. Но это, по мнению полицейских, не соответствует действительности.

На гражданку составили административный материал. Вскоре его направят в суд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что граждане должны получать полную информацию по распространению коронавируса. Он отметил, что должны быть исключены поводы для пустых и вредных слухов и спекуляций.

Накануне директор Эрмитажа сравнил коронавирус с войной.

Теги: коронавирус, суд, фейки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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