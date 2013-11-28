В петербургской школе №575, где отравились дети, работал зараженный сотрудник

Его отстранили от работы.

В петербургской школе №575, где ученики заболели острой кишечной инфекцией, работал сотрудник столовой с признаками инфекционного заболевания. Его отстранили от работы. Также в ходе проверки найдены нарушения технологии приготовления готовых блюд. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Пару дней назад ученики младших классов школы пожаловались на плохое самочувствие после обеда в столовой. У многих из них нашли признаки отравления. Школьники пожаловались на вкус мяса. У многих из них началась рвота. У некоторых из них диагностировали диарею. Госпитализированные дети выписаны на амбулаторное лечение.

На фирму по организации питания "Флоридан" уже подали жалобу. Также в отношении фирмы и ответственных должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ.

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