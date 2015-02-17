Родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ

В иске фигурировали имена шести девочек-первоклассниц, которые получили кишечную инфекцию.

Родители детей, которые в 2019 году отравились едой в школе № 508 Московского района, отсудили у АО "Комбинат социального питания „ЮНОСТЬ"" более 600 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В иске фигурировали имена шести девочек-первоклассниц, которые получили кишечную инфекцию. Всего пострадало более двух десятков школьников. Суд провёл экспертизу, причинно-следственная связь между обедом в столовой и последующей болезнью была установлена.

Поставщик питания, согласно решению суда, должен выплатить одной из пострадавших 90 тысяч рублей, остальным – по 100 тысяч рублей. Также в пользу одной ученицы взыскали материальный ущерб 25 тысяч рублей.

Ранее рссияне рассказали, чего не хватает школьной столовой.

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