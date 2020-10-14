Россияне рассказали, чего не хватает школьной столовой

Половина опрошенных респондентов признались, что недовольны питанием своих детей в школьной столовой.

В четверг, 26 августа, онлайн-ритейлер Самокат и ГК "ЭФКО" поделились с Piter.tv результатами совместного исследования, в ходе которого выяснили, как россияне оценивают питание в школах, сколько ежемесячно готовы на него тратить и что хотели бы в нем изменить. Так, каждый второй родитель в месяц дает ребенку не более 5 тыс. рублей.

Половина респондентов признались, что едовольны питанием своего ребенка в школьной столовой. Большинство хотят, чтобы оно стало более полезным и сбалансированным. Родители хотели бы видеть в школьном меню больше фруктов (58%), овощей (54%), белковой пищи (46%) и орехов (26%).

Чуть больше половины опрошенных отметили, что важно в рацион детей меньше добавлять вредной пищи: лимонадов, шоколада, мучных продуктов. Вместо этого можно больше продавать полезных сладостей (45%) и батончиков (42%), функциональных напитков (20%) и растительного молока и мяса (24%).

Также многие родители отмечают необходимость специализированного меню. Например, выбор еды с безлактозными и безглютеновыми продуктами, ввегетарианскими и веганскими блюдами.

Несмотря на наличие школьной столовой (74%), большинство родителей дают детям с собой перекус — овощи, фрукты, бутерброды (70%). При этом, каждый второй экономит время с помощью доставки продуктов на дом. 57% родителей дают детям деньги на школьную столовую.

Также опрошенные условно разделились на два лагеря: половина считает, что школьная еда должна нравится ребенку, а другая половина заявила, что еда может быть не вкусной, но зато полезной.

Ранее мы писали, что траты на сборы ребенка в школу в Петербурге выросли на 20%.

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