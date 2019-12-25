Траты на сборы ребенка в школу в Петербурге выросли на 20%

Самыми дорогими регионами оказались Москва, Омск и Новосибирск.

В четверг, 26 августа, родители школьников рассказали SuperJob, сколько денег потратили на сборы к новому учебному году. Самые высоки траты оказались у москвичей и жителей Омска (по 11 тыс. рублей). Жители Новосибирска потратили около 10,8 тыс. рублей. В Казани и Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тыс. рублей.

В Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске в среднем родители тратят по 10 тыс. рублей на ребенка.

С 2019 года траты на ребенка выросли в Петербурге на 20% – с 8 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что петербургские школьники больше других российских учеников переживают перед началом учебного года.

Фото: pexels