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Траты на сборы ребенка в школу в Петербурге выросли на 20%
Сегодня, 11:05
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Траты на сборы ребенка в школу в Петербурге выросли на 20%

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Самыми дорогими регионами оказались Москва, Омск и Новосибирск.

В четверг, 26 августа, родители школьников рассказали SuperJob, сколько денег потратили на сборы к новому учебному году. Самые высоки траты оказались у москвичей и жителей Омска (по 11 тыс. рублей). Жители Новосибирска потратили около 10,8 тыс. рублей. В Казани и Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тыс. рублей.

В Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске в среднем родители тратят по 10 тыс. рублей на ребенка.

С 2019 года траты на ребенка выросли в Петербурге на 20% – с 8 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. 

Ранее мы писали, что петербургские школьники больше других российских учеников переживают перед началом учебного года.

Фото: pexels

Теги: новый учебный год, сколько стоит собрать ребенка в школу, школа
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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