В школе Приморского района Петербурга школьники отравились обедом

Ученики младших классов школы № 575 Приморского района пожаловались на плохое самочувствие после обеда в столовой. У многих из них нашли признаки отравления. Об этом сообщили в администрации учебного заведения в группе "ВКонтакте".
Школьники пожаловались на вкус мяса. У многих из них началась рвота. У некоторых из них диагностировали диарею. Теперь родители заболевших детей ждут медиков.
На фирму по организации питания уже подали жалобу. Родителей отравившихся детей попросили обратиться к классным руководителям.
Ранее на Piter.tv сообщили, что родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ.
Фото: Pexels
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