В школе Приморского района Петербурга школьники отравились обедом

У детей диагностировали рвоту и диарею.

Ученики младших классов школы № 575 Приморского района пожаловались на плохое самочувствие после обеда в столовой. У многих из них нашли признаки отравления. Об этом сообщили в администрации учебного заведения в группе "ВКонтакте".

Школьники пожаловались на вкус мяса. У многих из них началась рвота. У некоторых из них диагностировали диарею. Теперь родители заболевших детей ждут медиков.

На фирму по организации питания уже подали жалобу. Родителей отравившихся детей попросили обратиться к классным руководителям.

Ранее на Piter.tv сообщили, что родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ.

Фото: Pexels