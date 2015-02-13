Главный старт состоялся в Парголово.

В петербургской "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек, сообщила 13 февраля пресс-службе администрации города. Массовая лыжная гонка стала уже 39-й.

В Петербурге главный старт прошел на базе Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта в Парголово. Спортсмены предпочли разные дистанции: круг в 200 метров – школьники, 5 и 10 километров – молодежь и взрослые. На отдельный старт вышли и профессиональные спортсмены, например, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Массовые забеги организовали также в районных администрациях (например, в Ольгино) и спортсмены вышли на площадки спортивных организаций в городских парках и садах.

В Ленобласти соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле. На региональные трассы разной дистанции вышли свыше 300 человек.

Фото: Piter.tv