В Петербурге и Ленобласти стартовала "Лыжня России"

Массовый лыжный забег прошел в Парголово и Лодейном Поле.

В субботу, 13 февраля, в Петербурге и Ленобласти стартовали соревнования "Лыжня России". Лыжники вместе со всей страной участвуют в 39-й Всероссийской лыжной гонке. Об этом сообщили в пресс-службах городской и областной администраций.

В Петербурге главный старт состоялся в Парголово, на базе Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта. На Лыжню вышли более 20 тысяч человек самого разного возраста, лыжники предпочли разные дистанции: круг в 200 метров – школьники, 5 и 10 километров – молодежь и взрослые. На отдельный старт вышли и профессиональные спортсмены, например, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Отмечается, что массовые забеги организовали также районные администрации, и спортсмены вышли на площадки спортивных организаций в городских парках и садах.

В Ленобласти соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле. На региональные трассы разной дистанции вышли свыше 300 человек.

Где покататься на лыжах в Петербурге.

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