В Ольгино пройдёт районный старт массового забега "Лыжня России 2021"

В субботу, 13 февраля, на Приморском шоссе, д.4, к.3 в Петербурге (Ольгино) пройдет районный старт забега "Лыжня России". Гонка стартует в полдень.
Желающие принять участие в забеге могут отправить предварительную заявку на почту: centrsporta.mer@gmail.com с 8 по 12 февраля. В день проведения забега принимаются оригиналы заявок с 10 до 11:40. Регистрация начнётся в 10 утра.
Участников "Лыжня России 2021" ждут забеги на три и пять километров, а также розыгрыш спортивного инвентаря и беговых лыж. Есть возможность подкрепиться едой из полевой кухни.
Ранее Piter.tv рассказывал про благотворительный забег на коляске через Петербург.
Фото: pixabay
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