В петербургские пункты приема снега доставили более 496 тыс. "кубов"

В Петербурге с начала сезона 2023-2024 снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты приняли более 496,4 тыс. кубометров снежных масс. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".
В снегоплавильные пункты доставили 314,5 "кубов" снега, в снегоприемные пункты — 181,9 кубометров.
181 825 куб.м
Лидерами по приему с начала сезона остаются снегоплавильный пункт на Мебельной улице, куда доставили 46,9 тыс. "кубов", и снегоприемный пункт на Взлетной улице — 62,1 "кубов" массы.
Добавим, новые снегоплавильные пункты построят к 2026 году в Петербурге.
Ранее на Piter.tv: температура воздуха в Петербурге составит 7 декабря -11…-13 градусов.
Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга
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