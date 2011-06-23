В петербургские пункты приема снега доставили более 496 тыс. "кубов"

Лидерами по приему с начала сезона остаются снегоплавильный пункт на Мебельной улице, куда доставили 46,9 тыс. "кубов", и снегоприемный пункт на Взлетной улице.

В Петербурге с начала сезона 2023-2024 снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты приняли более 496,4 тыс. кубометров снежных масс. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

В снегоплавильные пункты доставили 314,5 "кубов" снега, в снегоприемные пункты — 181,9 кубометров.

181 825 куб.м

Лидерами по приему с начала сезона остаются снегоплавильный пункт на Мебельной улице, куда доставили 46,9 тыс. "кубов", и снегоприемный пункт на Взлетной улице — 62,1 "кубов" массы.

Добавим, новые снегоплавильные пункты построят к 2026 году в Петербурге.

Ранее на Piter.tv: температура воздуха в Петербурге составит 7 декабря -11…-13 градусов.

Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга