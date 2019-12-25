В Петербурге 7 декабря антициклон усиливает морозы

Местами возможен слабый снег.

Северная столица в четверг останется под влиянием западной периферии обширного и холодного антициклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами возможен слабый снег, в начале дня и вечером – очаги туманов.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха в Петербурге 7 декабря -11…-13 градусов, по Ленобласти -10…-15°. Ветер восточный 1-6 м/с.

В пятницу ожидается без существенных осадков и -10…-12 градусов.

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Фото: Piter.tv