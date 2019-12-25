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В Петербурге 7 декабря антициклон усиливает морозы
Сегодня, 7:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 7 декабря антициклон усиливает морозы

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Местами возможен слабый снег.

Северная столица в четверг останется под влиянием западной периферии обширного и холодного антициклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами возможен слабый снег, в начале дня и вечером – очаги туманов.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха в Петербурге 7 декабря -11…-13 градусов, по Ленобласти -10…-15°. Ветер восточный 1-6 м/с.

В пятницу ожидается без существенных осадков и -10…-12 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, зима, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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