В период голосования в Общественную палату Петербурга поступило 133 жалобы

Треть из них носила провокационный характер.

В Общественной палате Петербурга подводят итоги прошедшего голосования по поправкам в Конституция РФ. За все время в Палату поступило 133 обращения от наблюдателей. Трансляция проходит в Медиацентре Союза журналистов России.

Больше всего обращений было зарегистрировано 1 июля ― основной день голосования. Чаще всего они поступали из Центрального, Калининского и Фрунзенского районов.

По словам члена комиссии по организации общественного контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными советами Общественной палаты Петербурга Владимира Шамахова, по факту не было зафиксировано ни одного нарушения действующего законодательства, касающегося выборов. Чаще всего обращения носили информационный характер, например, о недостатке средств индивидуальной защиты на участке.

Шамахов отметил, что около трети обращения носили ложный провокационный характер.

Зачем позорить себя ― трудно представить нормальным людям. Но, видимо, у них есть для этого основания. сказал член Общественной палаты.

Высокую явку объяснили тем, что для избирателей были созданы удобные условия для голосования, а результат голосования - уровнем сознательности и информированностью граждан о содержании поправок.

Также была отмечена высокая активность молодежи.

О "спокойном" течение выборов также заявил и председатель горизбиркома.

Отметим, что одним из самых громких дел за этот период стал конфликт журналиста с членами УИК. Посещение участка закончилось для корреспондента госпитализацией.

Фото: скрин из трансляции Медиацентра Союза журналистов России