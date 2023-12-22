В переходе станции метро "Кунцевская" пассажир избил мужчину

Возбуждено уголовное дело за побои.

В переходе станции московского метрополитена "Кунцевская" между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из оппонентов решил напасть на другого. В результате мужчина ударил потерпевшего по лицу кулаком. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Специалисты добавили, что инцидент произошел недалеко от выхода. В настоящее время 33-летний подозреваемый пойман. В его отношении ведется уголовное дело по статье за побои.

На контроле в прокуратуре привлечение злоумышленника к уголовной ответственности за побои (статья 116 УК РФ) прокуратура Московского метрополитена

На станции "Дунайская" произошло несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы