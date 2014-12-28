В парламенте Грузии рассказали об уговорах Запада по санкциям против России

Шалва Папуашвили рассказал о попытках открытия "второго фронта" с Россией.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что чиновники из стран коллективного Запада в начале российской специальной военной операции на украинской территории уговаривали власти из Тбилиси присоединиться к санкционному давлению против Москвы. Такие данные местный законодатель предоставил журналистам в эфире Первого канала.

Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Первый год начала мы только и занимались тем, что во время разных визитов объясняли, почему мы не можем, почему для нас риск... Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет. Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии

Напомним, что основатель и почетный председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили упоминал о том, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать военное противостояние с Россией. По его словам, борьба продлилась бы три или четыре дня, а затем Грузия бы ушла в партизанское сопротивление.

Политолог Гуреев объяснил, почему Грузия не будет вновь воевать с Россией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / შალვა პაპუაშვილი • Shalva Papuashvili