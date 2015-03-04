В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России

Йоханнес Юрттиахо обвинил Элину Валтонен во лжи.

Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано речью о недопустимости фальсификации истории и подмены понятий в отношении роли страны во Второй мировой войне. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из газеты Iltalehti. В ходе мероприятия депутат от "Левого Союза" Йоханнес Юрттиахо обвинил министра по иностранным делам Элину Валтонен во лжи из-за слов о том, что на Россию якобы за последние сто лет никто не нападал.

Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года". Йоханнес Юрттиахо, парламентарий Финляндии

Европейский законодатель призвал коллег помнить о том, что советско-финская война закончилась поражением Хельскинки, что во многом и привело к участию страны во вторжении в Советский Союз во время Великой Отечественной войны. Депутат задал вопрос главе МИД о том, не стоило ли чиновнице сначала проверить информацию, которую она затем передала СМИ. Элина Валтонен проигнорировала вопрос.

