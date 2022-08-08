В парижском метро украинец набросился на женщин за русскую речь

Полиция вовремя вмешалась и пыталась утихомирить его.

В метро Парижа украинец набросился на двух женщин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчине не понравилось, что женщины говорили на русском языке. Он также едва не ударил по лицу одну из них. Полиция вовремя вмешалась и пыталась утихомирить его.

Также одна из участниц инцидента заявила, что полицейский, который повел девушек в обход, неоднократно говорил о том, что "русские – сила".

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге потушили крупный пожар под ЛЭП.

Видео: Telegram / SHOT